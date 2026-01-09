Concessioni balneari il mondo delle imprese | Evitare disparità tra i comuni della Riviera romagnola

Le imprese balneari dell’Emilia-Romagna, rappresentate dalle principali sigle sindacali, sottolineano l’importanza di evitare disparità tra i vari comuni della Riviera romagnola. In vista delle prossime concessioni, si richiede un approccio unitario ed equilibrato, che garantisca stabilità e pari opportunità per tutte le imprese coinvolte. La collaborazione tra le associazioni mira a tutelare il settore e promuovere un’operatività coerente su tutto il territorio regionale.

Le sigle sindacali regionali rappresentative delle imprese balneari dell'Emilia-Romagna (Cna Balneari, Confartigianato Imprese Demaniali, Fiba Confesercenti, Sib Confcommercio e Oasi balneari) intervengono congiuntamente per ribadire "la necessità di un approccio unitario ed equilibrato in vista.

