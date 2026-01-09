Concerto per Sant’Ilario del Corpo Bandistico G Verdi
Il Corpo Bandistico “G. Verdi” partecipa al concerto in occasione delle celebrazioni per Sant’Ilario, patrono della città. L’evento si terrà martedì 13 gennaio alle ore 20:30 nella Chiesa di San Vitale, in Strada della Repubblica. Un appuntamento che unisce musica e tradizione, offrendo un momento di ascolto e riflessione alla comunità locale.
In occasione delle celebrazioni dedicate a Sant'Ilario, patrono della città, martedì 13 gennaio alle ore 20:30, la Chiesa di San Vitale (Strada della Repubblica n. 3) ospiterà il Concerto per Sant'Ilario, con ingresso libero e gratuito.Protagonista della serata sarà il Corpo Bandistico "Giuseppe.
