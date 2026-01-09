Concerto folkloristico per omaggiare il dialetto e San Francesco alla Soms di Spoltore

Il 11 gennaio 2026 alle 18.30 presso la Soms di Spoltore si terrà un concerto folkloristico dedicato al dialetto e a San Francesco. L’evento vedrà l’esibizione del coro \

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18.30, alla Soms di Spoltore, nel cuore del centro storico, si esibirà il coro folkloristico "Francesco Paolo Tosti", guidato dalla presidente Elisa Mennillo e dalla direttrice Loretta D’Intino, con l'accompagnamento del fisarmonicista Francesco Di Tizio.A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

