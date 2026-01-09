Con l’auto a forte velocità falcia due passanti e se ne va | incastrato dai frammenti dello specchietto

Lunedì a Verolavecchia, un'auto a forte velocità ha investito due passanti senza fermarsi. L’automobilista si è poi allontanato dalla scena, ma il giorno successivo è stato rintracciato dai carabinieri grazie ai frammenti dello specchietto rimasti sul luogo dell’incidente. L’uomo è stato denunciato. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare il codice della strada e di prestare soccorso in caso di incidenti.

Verolavecchia (Brescia) – Lunedì, a Verolavecchia, aveva investito due persone senza fermarsi a prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce, ma il giorno dopo è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno denunciato. Protagonista della vicenda un uomo di 62 anni. Lo schianto e la fuga. I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio, in via Vittorio Veneto a Verolavecchia, dove due persone sono state travolte da un'auto che procedeva a forte velocità. Dopo l'investimento, l'uomo alla guida non si è fermato e ha proseguito la sua corsa facendo perdere le sue tracce. Le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

