OpenAI introduce ChatGPT Salute, un nuovo servizio che integra l’intelligenza artificiale nel supporto medico. Questo strumento mira a fornire informazioni sanitarie affidabili, combinando le potenzialità dell’IA con dati medici strutturati. Un passo verso un’assistenza più accessibile e informata, mantenendo sempre l’importanza del consulto professionale. Scopri come questa innovazione può contribuire a migliorare la comunicazione e la comprensione nel settore sanitario.

L ’ intelligenza artificiale si mette il camice bianco. E OpenAI lancia ChatGPT Salute, preparandosi a dare supporto agli utenti cercando di integrare in modo strutturato l’IA e le informazioni sanitarie. Del resto, secondo l’azienda californiana, circa 230 milioni di persone ogni settimana usano l’ intelligenza artificiale per ottenere informazioni sanitarie. Domande sui sintomi, chiarimenti su diagnosi ricevute, dubbi su farmaci o referti, richieste sui corretti stili di vita. E così, con il nuoivo servizio, OpenAI cerca di mettere ordine in quella che finora è rimasta una “zona grigia”. Ma cosa cambia davvero con ChatGPT Salute? E quali sono i limiti? Il meglio dell’Intelligenza artificiale va in mostra a Dubai X Leggi anche › L’intelligenza artificiale in medicina non è neutrale: perché può sbagliare nella diagnosi dei tumori › Intelligenza artificiale: i rischi legati a privacy e copyright Come funziona ChatGPT Salute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il nuovo servizio l'IA integra il supporto medico. Ecco come funziona

Leggi anche: Pagare a rate in negozio con Satispay: come funziona il nuovo servizio

Leggi anche: Meta lancia in Europa la sua app per creare video con l’IA: ecco come funziona Vibes

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scuola italiana: focus su competenze digitali e IA | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; MineCrime: l’intelligenza artificiale al servizio di città più sicure; BMW integra l'IA di Amazon Alexa+: nel 2026 arriva la nuova frontiera dell'interazione vocale sulla iX3; Opyn Puls: la nuova infrastruttura as-a-service per il private cloud.

GIMP: un nuovo plugin integra l'IA generativa Google Gemini - Dream Prompter è un nuovo plugin per GIMP che permette di integrare l'IA generativa di Google Gemini 2. punto-informatico.it

Google Opal: come usare in Italia il tool per creare app con l'IA - Ecco come usare Opal, nuovo servizio per creare app da prompt testuali di Google con l'IA, anche dall'Italia grazie a una VPN illimitata. punto-informatico.it

IA e servizi pubblici: come la tecnologia cambia la vita quotidiana e i mercati - L’intelligenza artificiale sta entrando con decisione nel funzionamento dei servizi pubblici italiani, trasformando processi e modelli organizzativi. ilmattino.it