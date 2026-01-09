Comunicato Stampa | Palmeiras e PUMA presentano le nuove divise per la stagione 2026
Palmeiras e PUMA annunciano il lancio delle nuove divise ufficiali per la stagione 2026. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel percorso di collaborazione tra il club e il brand, con un design che combina funzionalità e stile. La presentazione delle nuove maglie sottolinea l’impegno di entrambe le parti nel mantenere alta la qualità e l’identità del Palmeiras. La responsabilità editoriale e i contenuti sono curati da BRAIN RELACOES PUBLICAS.
La maglia La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BRAIN RELACOES PUBLICAS. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANO
Leggi anche: Comunicato Stampa: PUMA sceglie Logistics Reply per accelerare l'innovazione dei propri magazzini con l'AI
Comunicato Stampa: Palmeiras e PUMA presentano le nuove divise per la stagione 2026 - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BRAIN RELACOES PUBLICAS ... iltempo.it
Rileggi il comunicato stampa: x.com
Comunicato stampa N.19 - 8 gennaio 2026- Maltempo a Messina, intervento tempestivo a Castanea San Michele – Portella Pericolo detriti e materiali in lento movimento sulla sede stradale: messa in sicurezza l’area grazie al coordinamento tra Protezione Civ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.