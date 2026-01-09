Compleanno speciale per un medico di famiglia a 70 anni salva un paziente

In occasione del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, dimostra che la passione per il mestiere non si ferma con l’età. Nonostante il pensionamento si avvicini, ha ancora risposto prontamente a un'emergenza, salvando la vita di un suo paziente. Un gesto che sottolinea l’impegno e la dedizione di un professionista che, oltre le celebrazioni, continua a fare la differenza.

La pensione può attendere. Nel giorno del suo settantesimo compleanno la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha salvato la vita di un suo paziente. A raccontare questa storia quotidiana di buona sanità è la Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), che ricorda come il giorno delle 70 candeline sarebbe stato il primo di pensione se la nuova normativa non avesse consentito a questa professionista di chiedere il prolungamento in servizio sino a 72 anni. La storia della donna medico di famiglia. Ma che cosa è accaduto? Il paziente, un uomo di più di 50 anni che chiameremo Carlo per ragioni di privacy, aveva già ricevuto una prima visita domiciliare il 5 gennaio scorso.

