Compleanno speciale per un medico di famiglia a 70 anni salva un paziente 

Da lapresse.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, dimostra che la passione per il mestiere non si ferma con l’età. Nonostante il pensionamento si avvicini, ha ancora risposto prontamente a un'emergenza, salvando la vita di un suo paziente. Un gesto che sottolinea l’impegno e la dedizione di un professionista che, oltre le celebrazioni, continua a fare la differenza.

La pensione può attendere. Nel giorno del suo settantesimo compleanno la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha salvato la vita di un suo paziente. A raccontare questa storia quotidiana di buona sanità è la Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), che ricorda come il giorno delle 70 candeline sarebbe stato il primo di pensione se la nuova normativa non avesse consentito a questa professionista di chiedere il prolungamento in servizio sino a 72 anni.  La storia della donna medico di famiglia. Ma che cosa è accaduto? Il paziente, un uomo di più di 50 anni che chiameremo Carlo per ragioni di privacy, aveva già ricevuto una prima visita domiciliare il 5 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

compleanno speciale per un medico di famiglia a 70 anni salva un paziente160

© Lapresse.it - Compleanno speciale per un medico di famiglia, a 70 anni salva un paziente 

Leggi anche: Dottoressa compie 70 anni, non va in pensione e salva un paziente

Leggi anche: Polmonite grave, il medico di famiglia interviene e salva il paziente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Compleanno speciale per un medico di famiglia, a 70 anni salva un paziente; Polmonite grave, il medico di famiglia interviene e salva il paziente; Medico di famiglia salva paziente con un intervento decisivo nel giorno del suo compleanno; Polmonite grave, il medico di famiglia interviene e salva il paziente.

compleanno speciale medico famigliaSANITA' - Doveva andare in pensione, medico famiglia sale su ambulanza e salva paziente - Nel giorno del suo settantesimo compleanno, un medico di famiglia, Mariarosaria Sestito, ha salvato la vita a un paziente in 'codice rosso', con problemi respiratori e para ... casertafocus.net

compleanno speciale medico famigliaMedico compie 70 anni: rinuncia alla pensione e salva la vita a un uomo - Ha festeggiato il compleanno lavorando anche se, compiendo 70 anni, sarebbe dovuta andare in pensione. ilmattino.it

compleanno speciale medico famigliaMedico di famiglia salva paziente con un intervento decisivo nel giorno del suo compleanno - Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha compiuto un gesto di straordinaria dedizione e coraggio ... msn.com

Ignored 5 years; even at the funeral he chose another—she left, he went mad.

Video Ignored 5 years; even at the funeral he chose another—she left, he went mad.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.