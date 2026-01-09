Compagnia dei lepini ecco gli obiettivi per il 2026 nell' ottica della valorizzazione

La Compagnia dei Lepini ha recentemente approvato all’unanimità il bilancio preventivo, il fondo di gestione e il Piano delle Attività 2026, durante l’Assemblea e il Consiglio di Indirizzo prima di Natale. Questi documenti definiscono gli obiettivi e le strategie per valorizzare il territorio e promuovere iniziative nel prossimo anno, confermando l’impegno dell’organizzazione nella tutela e sviluppo delle risorse locali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.