Como 15enne accerchiato e derubato da un gruppo di coetanei

A Como, una notte di ieri si è conclusa con la denuncia di tre giovani coinvolti in un episodio di ricettazione. La polizia ha identificato un 22enne egiziano, privo di documenti e con precedenti, e due minorenni, residenti a Cantù. Un dettaglio apparentemente insignificante, come un cappellino di lana, ha contribuito a ricostruire la vicenda, evidenziando l’importanza di piccole tracce nel contesto delle indagini.

Un dettaglio apparentemente banale, un cappellino di lana, si rivela decisivo. È così che ieri sera la polizia di Stato di Como ha denunciato tre giovani residenti a Cantù per ricettazione in concorso: un 22enne egiziano, privo di documenti e con precedenti di polizia, e due 16enni cittadini. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Rapina con sequestro di persona a Milano: 15enne accerchiato e derubato dal branco, quattro arresti Leggi anche: Accerchiato da 10 ragazzi e rapinato (tra loro anche un 12enne): 15enne lasciato senza giubbotto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, accoltellato 15 enne mentre difende un amico durante una rapina. Como, 15enne derubato al giardino delle rose: tre finiscono in questura e tentano la furbata ma va male - La Polizia di Stato di Como, ieri sera (8 gennaio), ha denunciato per ricettazione in concorso, un 22enne egiziano, privo di documenti con precedenti di polizia e due 16enni, cittadini italiani, di o ... comozero.it

Buongiorno rossoblù!! Domani alle 15 saremo già in campo a Como, dopo soli due giorni e mezzo. Rispetto al Como abbiamo oltre un giorno in meno per recuperare le poche energie rimaste e allenarci. Stessa cosa era già successa - e si è visto - con l'At - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.