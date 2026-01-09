Commercio Istat | a novembre vendite al dettaglio +0,5% su anno +1,3%

A novembre 2025, le vendite al dettaglio in Italia sono cresciute dello 0,5% rispetto a ottobre, con un aumento del 0,6% in volume. Su base annua, i dati Istat evidenziano un incremento complessivo dell’1,3%. Questi segnali indicano una stabilizzazione del settore commerciale, con risultati che riflettono un andamento moderato ma positivo nel contesto economico attuale.

Roma, 9 gen. (askanews) – A novembre 2025 in Italia le vendite al dettaglio hanno registrato, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume: rispettivamente +0,5% e +0,6%. L’aumento ha riguardato tanto i beni alimentari, +0,5% sia in valore sia in volume, quanto quelli non alimentari, +0,7% sia in valore sia in volume. Lo ha reso noto l’Istat. Su base tendenziale, a novembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una crescita dell’1,3% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,3%) e calano in volume (-0,5%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+1,4%) sia in volume (+1,1%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

