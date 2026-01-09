Commercio Eurostat | a novembre vendite al dettaglio eurozona +0,2%

A novembre 2025, i dati Eurostat segnalano un lieve aumento dello 0,2% nelle vendite al dettaglio destagionalizzate nell’eurozona rispetto a ottobre, indicando una crescita moderata dei consumi. Questa variazione riflette un andamento stabile del commercio al dettaglio nell’area euro e nell’Unione europea, evidenziando una tendenza di crescita contenuta nel settore.

Roma, 9 gen. (askanews) – Consumi avanti piano nell’eurozona. A novembre 2025, rispetto a ottobre 2025, il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è aumentato dello 0,2% sia nell’area dell’euro che nell’Ue. E’ quanto emerge dalle prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A novembre 2025, rispetto a novembre 2024, l’indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato del 2,3% sia nell’area dell’euro che nell’Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

