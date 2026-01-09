Commercio al dettaglio in crescita a novembre 2025 | vola l’e-commerce

A novembre 2025, il commercio al dettaglio registra una crescita sia in valore che in volume, secondo i dati ISTAT. La grande distribuzione e l’e-commerce sono i principali motori di questa espansione, mentre le piccole superfici incontrano maggiori difficoltà. Un quadro che evidenzia le tendenze di un settore in evoluzione, con un focus crescente sulle vendite online.

Secondo ISTAT, le vendite al dettaglio aumentano sia in valore che in volume. Grande distribuzione ed e-commerce trainano il settore, mentre le piccole superfici soffrono. Vendite al dettaglio: crescita congiunturale e tendenziale. A novembre 2025, il commercio al dettaglio registra una crescita rispetto al mese precedente: +0,5% in valore e +0,6% in volume. L’aumento riguarda sia i beni alimentari (+0,5% in valore e volume) sia quelli non alimentari (+0,7% in valore e volume). Nel trimestre settembre-novembre, le vendite sono sostanzialmente stazionarie, con una lieve crescita in valore (+0,1%) e un leggero calo in volume (-0,1%). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

