come vedere la replica di x factor 2025

Per vedere la replica di X Factor 2025, disponibile su Sky, è possibile accedere ai contenuti on demand o tramite la piattaforma di streaming associata. La diciannovesima edizione del talent, trasmessa nel 2025, può così essere rivista comodamente a casa, seguendo le modalità offerte dal servizio televisivo. Di seguito, le istruzioni per recuperare la replica e rivedere le puntate in modo semplice e sicuro.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Il cammino verso la vittoria | X Factor 2025

