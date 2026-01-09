Come una legge in California potrebbe spostare le Big Tech in Texas e Florida
Le recenti proposte di legge in California potrebbero influire sul futuro delle grandi aziende tecnologiche statunitensi. Alcune, come Nvidia, sembrano più inclini ad adattarsi rispetto ad altre. Questa dinamica potrebbe portare a un trasferimento di sede o a un ridimensionamento delle attività delle Big Tech, spostandosi verso stati come Texas e Florida, che offrono condizioni più favorevoli per il settore tecnologico.
Tra le Big Tech, l’unica che sembra accogliere l’ultima proposta del governo della California sembra essere Nvidia. “Abbiamo scelto di vivere nella Silicon Valley. Qualunque tassa vogliano applicare, così sia”, afferma a Bloomberg Television il ceo Jensen Huang. Lo Stato sulla West Coast vorrebbe introdurre una sorta di patrimoniale. A tutti i cittadini che vantano un patrimonio di oltre 1 miliardo di dollari verrebbe richiesto di pagare il 5% sui propri beni. Con quei soldi verranno finanziati progetti statali, come quelli legati all’istruzione e alla sanità. Prima però devono essere raccolte circa 970. 🔗 Leggi su Formiche.net
