Come Stranger Things 5 ha ottenuto il miracolo di avere Purple Rain di Prince nello show

Nell’episodio finale di Stranger Things 5, la scelta di includere Purple Rain di Prince ha suscitato interesse tra gli spettatori. Questo risultato è stato reso possibile grazie al ruolo di Kate Bush, la cui musica ha aperto la strada a un maggior riconoscimento e utilizzo di brani iconici nelle produzioni televisive. Un esempio di come la musica possa influenzare le decisioni creative e il panorama delle serie TV contemporanee.

Se nell’episodio finale di Stranger Things 5 abbiamo ascoltato la canzone Purple Rain di Prince, lo dobbiamo principalmente a Kate Bush. «Non so se in un mondo in cui Running Up That Hill non avesse fatto quello che ha fatto per lei la scorsa stagione, avremmo ottenuto anche i diritti per Purple Rain », ha detto Ross Duffer a Entertainment Weekly (i Duffer Brothers hanno diretto e sceneggiato la serie sin dall’esordio su Netflix nel 2016). Un'impresa considerata impossibile. Non dev’essere stato affatto facile convincere la Prince Estate (entità che gestisce patrimonio musicale e immagine postuma dell'artista), anche perché il folletto di Minneapolis, negli ultimi anni della sua vita, aveva portato avanti una personale crociata contro la musica in rete, arrivando persino a ritirare il suo catalogo da quasi tutti i servizi di streaming. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

