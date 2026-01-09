Come stare accanto a chi fa uso di droghe e alcol | riunione aperta dei Familiari anonimi

Il 17 gennaio alle 10.30, presso la sala parrocchiale di via Mantica 27 a Udine, si terrà una riunione aperta dei Familiari Anonimi. L'incontro, intitolato “Non sarai più solo”, offre uno spazio di ascolto e supporto per coloro che convivono con persone che fanno uso di droghe e alcol. Un momento di confronto nel rispetto delle esigenze di ciascuno, per condividere esperienze e trovare insieme un aiuto concreto.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.