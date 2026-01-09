Come stare accanto a chi fa uso di droghe e alcol | riunione aperta dei Familiari anonimi
Il 17 gennaio alle 10.30, presso la sala parrocchiale di via Mantica 27 a Udine, si terrà una riunione aperta dei Familiari Anonimi. L'incontro, intitolato “Non sarai più solo”, offre uno spazio di ascolto e supporto per coloro che convivono con persone che fanno uso di droghe e alcol. Un momento di confronto nel rispetto delle esigenze di ciascuno, per condividere esperienze e trovare insieme un aiuto concreto.
Sabato 17 gennaio alle 10.30, nella sala parrocchiale in via Mantica 27 a Udine, si svolgerà l'incontro “Non sarai più solo. Benvenuto in famigliari anonimi”. Si tratta di una riunione aperta in occasione del settimo compleanno del gruppo di Familiari anonimi di tossicodipendenti. “Se anche tu. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Alcol, droghe e uso del cellulare alla guida: le cattive abitudini dei veronesi secondo una ricerca
Leggi anche: “Crack, alcol e ansiolitici insieme, stiamo sottovalutando un’emergenza”: il 25% dei giovani fa uso multiplo di sostanze, l’allarme degli esperti e i dati che raccontano un disagio profondo
I cani dovrebbero essere ammessi negli ospedali per stare accanto ai loro umani: la loro presenza cura e rassicura. - Amoreaquattrozampe.it #cani #pettherapy #animallovers - facebook.com facebook
La speranza oltre le sbarre Nel silenzio delle celle, dove il futuro sembra chiuso a chiave, ci sono porte che tornano ad aprirsi: sono quelle del cuore, della dignità, della speranza. È lì che l’ #8xmilleallachiesacattolica sceglie di stare: accanto a chi ha sbag x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.