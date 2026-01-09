Come si sono diffuse le proteste in Iran Numeri
Le proteste in Iran sono aumentate a partire da settembre 2022, dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane di 22 anni in custodia della polizia religiosa. La Foundation for Defense of Democracies monitora da allora l’evoluzione dei disordini, che si sono estesi nelle piazze del paese. I numeri dettagliati e le dinamiche di questi eventi evidenziano una crescente mobilitazione popolare per chiedere maggiori libertà e diritti civili.
La Foundation for Defense of Democracies tiene traccia delle proteste in Iran da settembre 2022, dopo la morte della ventiduenne Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia religiosa, che ha scatenato le proteste di piazza "Donna, vita, libertà". Da settembre 2022 il regime iraniano ha ucciso 682 manifestanti e ne ha arrestati 26.755, secondo il tracker dell'istituto. Nelle scorse settimane, i numeri hanno di nuovo registrato un picco delle proteste da quando il 28 dicembre scorso alcuni commercianti di Teheran hanno protestato contro l'inflazione e la svalutazione della moneta, chiudendo i loro negozi e con cori contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Iran, le proteste si allargano: Teheran recluta milizie irachene
Leggi anche: Proteste in Iran: diverse persone sono state uccise
Le rivolte in Iran e la geopolitica della morte; Iran, salgono a 35 le vittime delle proteste, estese a 250 località; Cosa succede in Iran, tra proteste anti-regime e minacce Usa; Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città.
Come si sono diffuse le proteste in Iran. Numeri - Dal 28 dicembre, le manifestazioni degli iraniani sono proseguite in tutto il paese, arrivando a 418 proteste soltanto nell’ultima settimana. ilfoglio.it
Proteste in Iran, folla in strada a Teheran contro la Repubblica islamica: il video - Dalla crisi economica al crollo del rial, le manifestazioni si estendono in tutto il Paese. msn.com
Proteste in Iran: violenti scontri a Teheran, a fuoco un palazzo del governo - Lo ha rilevato Netblocks, una associazione che si preoccupa di monitorare la navigazioen in Rete ... tgcom24.mediaset.it
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
Ora che gli #Oasis sono tornati, si sono diffuse delle voci secondo cui la storica band potrebbe scrivere la canzone-tema per il prossimo film di 007. #NoelGallagher le smentisce, ma afferma che sarebbe un immenso onore se avessero questa possibilità e inol - facebook.com facebook
I fuochi d’artificio e i falò epifanici sono tradizioni diffuse, ma dietro a queste usanze vi sono alcuni aspetti che devono essere presi in considerazione, come l’impatto sulla qualità dell’aria. Ne abbiamo parlato nel #podcast di Terra Rara bit.ly/4pLO8kV x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.