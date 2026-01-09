come si sono diffuse le proteste in iran numeri

Le proteste in Iran sono aumentate a partire da settembre 2022, dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane di 22 anni in custodia della polizia religiosa. La Foundation for Defense of Democracies monitora da allora l’evoluzione dei disordini, che si sono estesi nelle piazze del paese. I numeri dettagliati e le dinamiche di questi eventi evidenziano una crescente mobilitazione popolare per chiedere maggiori libertà e diritti civili.

La Foundation for Defense of Democracies tiene traccia delle proteste in Iran da settembre 2022, dopo la morte della ventiduenne Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia religiosa, che ha scatenato le proteste di piazza "Donna, vita, libertà". Da settembre 2022 il regime iraniano ha ucciso 682 manifestanti e ne ha arrestati 26.755, secondo il tracker dell'istituto. Nelle scorse settimane, i numeri hanno di nuovo registrato un picco delle proteste da quando il 28 dicembre scorso alcuni commercianti di Teheran hanno protestato contro l'inflazione e la svalutazione della moneta, chiudendo i loro negozi e con cori contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

