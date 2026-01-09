Come riconoscere un vero ristorante italiano all’estero.

Riconoscere un vero ristorante italiano all’estero richiede attenzione a dettagli semplici ma significativi. Elementi come ingredienti autentici, piatti tradizionali e un ambiente che rispecchia la cultura italiana sono segnali di qualità. Questa guida aiuta a distinguere un locale genuino da una semplice imitazione, offrendo consigli pratici per apprezzare la vera cucina italiana anche lontano dai confini nazionali.

La cucina italiana, da poco patrimonio immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco, non è mai andata così di moda. E mel mondo ci sono circa 600mila ristoranti che si definiscono italiani. Il dato, fornito dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), dà la misura di una presenza capillare, quasi onnipresente. Ma dietro questa etichetta rassicurante, l’Italia spesso resta confinata all’insegna. Secondo le stime, solo una percentuale ridotta di questi locali rispetta criteri minimi di autenticità: chef italiano, proprietà o gestione italiana, utilizzo documentato di ingredienti provenienti dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

