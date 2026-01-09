Come nascono i nuovi formati di pasta Barilla? Il lungo percorso dall' idea allo scaffale
Ogni anno, Barilla valuta oltre mille proposte di nuovi formati di pasta, tra innovazioni e perfezionamenti. Gli esperti, presso il centro BITE di Parma, analizzano attentamente ogni idea, che dopo un processo di circa due anni può arrivare sugli scaffali. Questa lunga fase di sviluppo garantisce prodotti di qualità, rispondenti alle esigenze dei consumatori e alle tendenze del settore alimentare.
Più di mille prodotti nuovi (o modificati) vengono assaggiati ogni anno dagli esperti di Barilla, che oggi hanno una nuova casa nell'innovativo BITE di Parma: solo pochi di questi arrivano poi effettivamente sul mercato, in un percorso che dura in media due anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: David Rivillo, l'alchimista della pasta e i nuovi formati che si ispirano alla seta di Mantero
Leggi anche: 'Pasta diva', Barilla celebra il sodalizio con Mina tra pubblicità e moda
Come nascono i nuovi formati di pasta Barilla? Il lungo percorso dall'idea allo scaffale.
Voiello presenta due nuovi formati di pasta che reinventano la tradizione - Per gli italiani la creatività in cucina è importantissima, ecco i nuovi formati di pasta pensati da Voiello per rendere unico ogni piatto. panorama.it
Il cambio dei formati porta in tavola la voglia di sperimentare che attraversa tutto il settore, per andare incontro alle nuove abitudini di consumo - Pasta fatta in casa significa domenica, quella fresca è il profumo del pastificio sotto casa. linkiesta.it
Susanna Catalano. Funny Song Studio · (I'm So) Happy Song. A volte le idee per nuovi articoli nascono per caso! In questo caso è stata mia madre a ispirarmi! Ora vado a prepararne altri !!!! #artigianeeartisteitaliane #artigianatoitaliano #fattoamanoinitali - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.