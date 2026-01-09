Come lavorare nel mondo tech | i profili più richiesti

Il settore tech continua a evolversi rapidamente, offrendo numerose opportunità professionali. Secondo il rapporto Tech Cities di Experis, il mercato IT si caratterizza per una crescente domanda di competenze specializzate in AI, cloud e cybersecurity. La concentrazione di opportunità varia tra le diverse città, influenzando le scelte di chi desidera inserirsi o avanzare nel settore tecnologico. Conoscere i profili più richiesti è fondamentale per orientare efficacemente la propria carriera.

Roma, 9 gennaio 2026 - Il rapporto Tech Cities di Experis (ManpowerGroup) fotografa un mercato IT in piena espansione, dove la competizione si gioca su tre assi: concentrazione geografica delle opportunità, crescita delle retribuzioni e corsa alle competenze su AI, cloud e cybersecurity. Quasi metà delle offerte si concentra in dieci città, con Milano e Roma in testa, mentre Napoli entra per la prima volta nel podio: un segnale di riequilibrio che però non cancella il peso dei grandi poli. Sul versante salariale, le RAL IT di media seniority restano stabilmente sopra le medie locali e premiano soprattutto i ruoli di guida tecnologica e di sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

