Come disfarsi correttamente degli alberi di Natale a Trento

Dopo le festività natalizie, è importante smaltire correttamente gli alberi di Natale a Trento. Il Comune fornisce indicazioni precise per il riciclo e la raccolta differenziata di questi materiali, evitando abbandoni o smaltimenti impropri. Scopri come procedere in modo responsabile, rispettando le norme locali e contribuendo alla tutela dell’ambiente della città.

Feste di Natale finite: e con l'albero che si fa? Per chi non lo metterà in granaio o in cantina in attesa del prossimo dicembre, ma dovrà al contrario smaltirlo, la risposta la dà il comune di Trento.Gli alberi di Natale naturali possono essere smaltiti gratuitamente presso i centri di raccolta.

Smaltire le feste: come disfarsi di alberi, addobbi e lucine, la guida di Acegas - Per evitare un innalzamento della tassa sui rifiuti e aiutare l'ambiente (in una città che ha una differenziata tra le peggiori d'Italia), l'azienda ha condiviso qualche consiglio su come conferire le ... triesteprima.it

Natale, alberi da smaltire. Diventeranno compost per l’economia circolare - Sia quelli naturali che artificiali possono essere conferiti negli Ecocentri. msn.com

