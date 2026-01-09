Come dimagrire dopo le Feste? Il segreto | costanza e scienza

Dopo le festività, molte persone si trovano a dover affrontare un aumento di peso. Per tornare in forma in modo efficace e sostenibile, è importante affidarsi a metodi basati sulla scienza e sulla costanza. In questo articolo, esploreremo strategie pratiche e consigli utili per reintegrare un regime alimentare equilibrato e favorire un dimagrimento graduale e duraturo.

Cesena, 9 gennaio 2025 – Secondo l'Istat gli italiani, dopo le feste, tendono ad aumentare di peso in media di 2 chili. Questo dato si traduce in diverse reazioni emotive: il 32% ha vissuto le abbuffate con ansia, mentre il 35% sperimenta sensi di colpa a posteriori. A gennaio, il copione è quasi sempre lo stesso. Bilance che tornano protagoniste, palestre affollate, buoni propositi scanditi da frasi del tipo "devo bruciare tutto". È un rituale collettivo che si ripete ogni anno e che propone una visione del movimento come espiazione.

