Combinata nordica Schmid sfrutta l’annullamento del segmento di salto e vince la Mass di Otepää
Julian Schmid ha conquistato la vittoria nella Mass Start di Otepää, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica maschile. La gara è stata decisa dalla cancellazione del segmento di salto, concentrandosi sulla competizione di fondo. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per l’atleta, in un fine settimana ricco di sfide per la stagione in corso.
Julian Schmid ha vinto la Mass Start di Otepää, prima delle tre gare individuali previste questo weekend in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica maschile. Il tedesco, quarto nella 10 km con partenza in linea, ha conquistato il primo successo stagionale in Estonia grazie ai risultati del PCR di ieri in seguito all’annullamento del segmento di salto odierno causa maltempo (vento troppo forte). Schmid si è aggiudicato dunque la quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore, beffando per soli 6 decimi di punto il pettorale giallo austriaco Johannes Lamparter (terzo nel segmento di fondo). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Combinata nordica, Hagen si difende sul trampolino e vince la Mass di Otepää. Italiane nelle retrovie
Leggi anche: Combinata nordica: Julian Schmid guida il PCR di Otepää, italiani lontani
Combinata nordica, Schmid sfrutta l’annullamento del segmento di salto e vince la Mass di Otepää - Julian Schmid ha vinto la Mass Start di Otepää, prima delle tre gare individuali previste questo weekend in occasione della quarta tappa della Coppa del ... oasport.it
Combinata nordica: ad Otepää guidano i fratelli Oftebro la Mass Start, due italiani in top-15 - Il weekend di Otepää per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica si apre con la prova di fondo della Mass Start. oasport.it
Organizza lo Sci CAI Monte Lussari. Leggi qui: https://comitati.fisi.org/friuli-venezia-giulia/blog/2026/01/02/a-tarvisio-si-assegnano-i-titoli-italiani-u12-di-salto-con-gli-sci-e-combinata-nordica/ - facebook.com facebook
È questo il medagliere della combinata nordica azzurra ai Giochi! La combinata nordica è parte integrante del programma olimpico sin dalla prima edizione dei Giochi Invernali (Chamonix 1924) con un individuale maschile dal trampolino normale. A parti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.