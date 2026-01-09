Combinata nordica | ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start

Ad Otepää, nella competizione di combinata nordica femminile, Ida Marie Hagen si distingue nella prova di fondo della Mass Start. La sua prestazione contribuisce a delineare l’andamento della gara, confermando la sua posizione di rilievo nel circuito. La prova si sviluppa su un percorso impegnativo, evidenziando le capacità tecniche e fisiche delle atlete in una sfida che combina sci stretti e resistenza.

Ida Marie Hagen fa la differenza come di consueto sugli sci stretti nella prova di fondo della Mass Start di combinata nordica femminile ad Otepää. Prima gara del weekend per la Coppa del Mondo sulle nevi estoni, più tardi il salto dal trampolino piccolo. La norvegese, leader della classifica di Coppa, si impone con autorità nei 4 chilometri del percorso estone, chiudendo in 10:50.9, dominando come di consueto sugli sci stretti. Alle spalle della leader ecco la tedesca Nathalie Armbruster, staccata di 16”8 secondi, convertiti in 5,6 punti. Terza piazza per la rediviva norvegese Marte Leinan Lund. 🔗 Leggi su Oasport.it

