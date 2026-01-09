Combinata nordica | ad Otepää i fratelli Oftebro guidano la Mass Start due italiani in top-15

Ad Otepää si apre il fine settimana di Coppa del Mondo di combinata nordica con la Mass Start maschile di fondo. I fratelli Oftebro guidano la gara, mentre due italiani si sono classificati tra i primi 15. L’evento rappresenta un momento importante per la stagione, offrendo spunti di interesse sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori.

Il weekend di Otepää per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica si apre con la prova di fondo della Mass Start. Sul percorso estone di 10 chilometri c’è una coppia di fratelli che fa la differenza: al comando infatti Jens ed Einar Luraas Oftebro. Jens crea un buco rispetto ai rivali e trova la prima piazza con distacco: 23:49.0 il tempo al traguardo, precedendo il fratello di 6”5 secondi. È stata volata per la seconda posizione con Einar a sopravanzare l’austriaco Johannes Lamparter. Nella top-5 anche il tedesco Julian Schmid quarto a 9.5 secondi e l’altro norvegese Andreas Skoglund quinto a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

