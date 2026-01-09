Coltello penetrato fino all'impugnatura unico colpo fatale | l'autopsia sul capotreno di Bologna

L'autopsia sul capotreno di Bologna, Alessandro Ambrosio, ha evidenziato che la causa della morte è stata una singola ferita da coltello, penetrata fino all’impugnatura. L’esame medico ha confermato che un solo colpo alle spalle è stato fatale. Questi risultati forniscono chiarimenti sulle modalità dell’evento e sono fondamentali per proseguire le indagini sulla vicenda.

