Coldiretti critica accordo Ue-Mercosur

Coldiraetti esprime preoccupazione riguardo l'accordo tra Ue e Mercosur, ritenendolo non soddisfacente per il settore agricolo italiano. La Confederazione ha annunciato che continuerà la propria mobilitazione e, in assenza di risposte concrete, ha programmato una manifestazione a Strasburgo il 20 gennaio. La questione resta al centro del dibattito tra le istituzioni europee e le organizzazioni agricole, con attenzione alle implicazioni per il settore.

18.40 L'accordo Ue-Mercosur non soddisfa la Coldiretti, che prosegue la sua mobilitazione permanente e "se non ci saranno risposte" annuncia una protesta a Strasburgo il prossimo 20 gennaio. Nell'accordo approvato in sede di Coreper, sottolinea Coldiretti, "c'è un miglioramento sulle clausole di salvaguardia ottenuto dal Governo italiano". Sono insufficienti, sostiene invece, i requisiti di reciprocità. Poi: "Non ci fidiamo di von der Leyen".

