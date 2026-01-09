Coldiretti Campania incontra Manfredi e Serluca

Coldiretti Campania ha ospitato l’incontro con il presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, e l’assessore all’agricoltura, Maria Carmela Serluca. L’appuntamento, intitolato “L’agricoltura che vogliamo”, ha segnato la prima uscita pubblica di entrambe le figure in questo ruolo, in occasione dell’assemblea di inizio anno dedicata alle sfide e alle prospettive del settore agricolo in regione.

Tempo di lettura: 3 minuti La prima uscita del presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi e dell’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca arriva in occasione dell’assemblea di inizio anno dal titolo “L’agricoltura che vogliamo” indetta dalla Coldiretti Campania. “ Sono contento che la mia prima uscita ufficiale dal palazzo sia avvenuta in casa della Coldiretti. Durante la campagna elettorale abbiamo più volte affrontato le paure legate al taglio della Pac, ora che questo pericolo è scongiurato ci consentirà di programmare con serenità quello che deve essere il percorso del futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania incontra Manfredi e Serluca Leggi anche: Regionali, Coldiretti Campania incontra Edmondo Cirielli Leggi anche: VIDEO/ Coldiretti incontra Fico, la sfida per l’agricoltura del futuro in Campania La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Messico: Trump, ‘inizieremo a colpire i cartelli della droga via terra’. COLDIRETTI CAMPANIA INCONTRA MANFREDI E SERLUCA: AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI PER ACCOMPAGNARLI NEL PERCORSO DI CRESCITA E VALORIZZAZIONE - La prima uscita del presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi e dell’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca arriva in occasione dell’assemblea di inizio anno dal ... tvsette.net

Coldiretti Campania. . No al Mercosur senza regole uguali per tutti. Lo ripetiamo con chiarezza e continueremo a farlo, dando battaglia in ogni sede, come fatto con decine di manifestazioni in Italia e in Europa in questi mesi. Non si confonda il tema della Pac c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.