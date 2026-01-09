Col suo camioncino vicino alla rotonda del Montefiore ha servito tanti clienti | addio a ' Ciccio la banana'

Se ne va a 73 anni Francesco Pacifico, conosciuto come ‘Ciccio la banana’. Con il suo camioncino vicino alla rotonda del Montefiore, ha servito per anni numerosi clienti, diventando un volto noto in città. La sua figura, semplice e spontanea, resterà impressa nella memoria di chi ha avuto il piacere di incontrarlo. Un addio a un personaggio che ha lasciato un segno nel territorio e nella quotidianità locale.

Addio all'età di 73 anni ad un personaggio pittoresco e piuttosto conosciuto in città, Francesco Pacifico, per tutti 'Ciccio la banana'. Ne ha dato notizia con un post Facebook carico di affetto la figlia, in tanti hanno espresso sincere condoglianze: "Agli amici e ai clienti di Cesena. Vi scrivo.

