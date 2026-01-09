A partire dal 2026, l'introduzione della tassa europea sulle emissioni delle navi comporterà aumenti significativi nei costi di viaggio verso la Sardegna, con rincari fino a 369 euro per imbarcazione e maggiorazioni sui biglietti dei passeggeri. Questa misura mira a ridurre l'impatto ambientale del settore marittimo, influenzando anche i prezzi dei trasporti e le scelte dei viaggiatori.

Nel 2026 entra a regime la tassa europea sulle emissioni delle navi: rincari fino a 369 euro per mezzo imbarcato e supplementi sui biglietti dei passeggeri. Confindustria regionale e Confitarma avvertono: le spese si scaricheranno su turisti e imprese. La vacanza in Sardegna sarà sempre più cara. I turisti devono prendersela con la normativa sugli Ets che sta portando a un aumento del trasporto delle merci e dei passeggeri. Nel 2026 entra a pieno regime il meccanismo che regola l’acquisto delle quote di emissione da parte degli armatori se emettono CO2. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Col green andare in Sardegna costa il triplo

Leggi anche: Da Shakespeare a Giordano Bruno: triplo appuntamento col Cilento Festival

Leggi anche: A Natale volare in Sicilia, Calabria e Sardegna costa come un viaggio intercontinentale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Costa Smeralda: dove andare per vivere vacanze di lusso da sogno - Se il vostro concetto di vacanza perfetta include giornate di sole infinito, acque turchesi che brillano come gioielli e servizi esclusivi pensati su misura per coccolarvi, e il vostro budget è alto, ... siviaggia.it

Spiagge da sogno in Sardegna per la famiglia: dove andare in estate tra relax e meraviglia - 800 km di costa, è un paradiso per le famiglie che desiderano trascorrere vacanze estive tra mare azzurro, spiagge dorate e paesaggi mozzafiato. siviaggia.it

Permettetemi di raccontarvi la storia di Glenn. Ieri ho dovuto andare a un funerale vicino a Green Bay, Wisconsin. Dato che era un lungo viaggio, ho passato la notte a La Crosse e poi sono partito intorno alle 5:30 del mattino. Intorno alle 6 del mattino ho iniziat - facebook.com facebook

Sale sulla pelle, vento addosso, corpo libero. Nessuna posa, solo istinto. La sensualità è lasciarsi andare, senza chiedere il permesso. x.com