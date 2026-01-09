Cocaina nei calzini e giro delle consegne in sei paesi | due arresti dopo un pedinamento nel Triangolo Lariano
Due uomini sono stati arrestati nel Triangolo Lariano dopo un pedinamento che ha rivelato un sistema organizzato di traffico internazionale. La cocaina, nascosta nei calzini, faceva parte di un giro che coinvolgeva sei paesi. L'operazione ha evidenziato l'efficienza e la discrezione adottate per eludere i controlli, sottolineando l'importanza di attività investigative mirate per contrastare il traffico di droga.
Due uomini fermati dopo un lungo pedinamento tra le strade del Triangolo Lariano, con un dettaglio che dice molto del livello di organizzazione e “prudenza” usato per evitare i controlli: la cocaina era nascosta nei calzini. Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
