Cocaina nei calzini e giro delle consegne in sei paesi | due arresti dopo un pedinamento nel Triangolo Lariano

Due uomini sono stati arrestati nel Triangolo Lariano dopo un pedinamento che ha rivelato un sistema organizzato di traffico internazionale. La cocaina, nascosta nei calzini, faceva parte di un giro che coinvolgeva sei paesi. L'operazione ha evidenziato l'efficienza e la discrezione adottate per eludere i controlli, sottolineando l'importanza di attività investigative mirate per contrastare il traffico di droga.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.