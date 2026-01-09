Classifica FIMI dal 2 all’8 gennaio 2026 Tony Boy in testa negli album con Trauma
Ecco la classifica FIMI aggiornata dal 2 all’8 gennaio 2026, con Tony Boy in testa nella categoria degli album con
Nuovi cambiamenti ai vertici della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 2 all’8 gennaio 2026. Nei singoli si impongono, infatti, Geolier feat. 50 Cent con Phantom, mentre negli album si prende la scena Tony Boy con Trauma, il suo ultimo lavoro. Classifica FIMI – I Singoli. Geolier feat. 50 Cent – Phantom. Kid Yugi & Anna – Push It. Emma – L’amore non mi basta. Djo – End of Beginning. Tony Boy – Chicchi di caffè. Annalisa – Esibizionista. Olly & Juli – Questa domenica. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Tony Pitony – Donne ricche (Acoustic Version). Geolier – Fotografia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Classifica FIMI dal 7 al 13 novembre 2025, Giorgia vola negli album con il suo “G”
Leggi anche: Tony Boy annuncia il nuovo album Trauma, la tracklist
Sfera Ebbasta è l’artista più certificato del 2025 secondo FIMI! Con 26 certificazioni totali nell’anno (22 dischi di platino e 4 di oro), domina la classifica FIMI 2025 per riconoscimenti ottenuti dai singoli e dai progetti certificati. 2º Marracash 3º Pinguini Tatti - facebook.com facebook
La classifica #FIMI della settimana 1 #Esibizionista raggiunge un nuovo peak #Annalisa #News x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.