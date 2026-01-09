Classifica FIMI dal 2 all’8 gennaio 2026 Tony Boy in testa negli album con Trauma

Da davidemaggio.it 9 gen 2026

Ecco la classifica FIMI aggiornata dal 2 all’8 gennaio 2026, con Tony Boy in testa nella categoria degli album con

Nuovi cambiamenti ai vertici della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 2 all’8 gennaio 2026. Nei singoli si impongono, infatti, Geolier feat. 50 Cent con Phantom, mentre negli album si prende la scena Tony Boy con Trauma, il suo ultimo lavoro. Classifica FIMI – I Singoli. Geolier feat. 50 Cent – Phantom. Kid Yugi & Anna – Push It. Emma – L’amore non mi basta. Djo – End of Beginning. Tony Boy – Chicchi di caffè. Annalisa – Esibizionista. Olly & Juli – Questa domenica. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Tony Pitony – Donne ricche (Acoustic Version). Geolier – Fotografia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

