Il calciomercato del Napoli si arricchisce di una nuova voce proveniente dal Brasile, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Si parla di un possibile acquisto da circa 30 milioni di euro, un investimento importante che potrebbe rafforzare la rosa partenopea. Restano da attendere conferme ufficiali, ma l’operazione sembra delinearsi come una delle più rilevanti di questa sessione di mercato.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una voce di mercato che proviene direttamente dal Brasile. Il colpo riguarda il centrocampo e arriva dal Palmeiras: il calciatore classe 2004 Allan è nel mirino dei partenopei, che avrebbero offerto fino a 30 milioni di euro per convincere il club brasiliano. Dal Brasile: il Napoli offre 30 milioni per Allan del Palmeiras. Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, il Napoli avrebbe offerto circa 30 milioni di euro per Allan, centrocampista classe 2004 del Palmeiras. Il calciatore è considerato un gioiello del club, e la società brasiliana non vorrebbe privarsi del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clamoroso dal Brasile, colpo del Napoli: affare da 30 milioni

Leggi anche: Roma, via libera della società per il colpo scudetto: affare da 30 milioni

Leggi anche: Sorpresa Napoli, può dire addio già a gennaio: affare da 30 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torna in Brasile dopo 13 anni Colpo clamoroso del #Corinthians x.com

Torna in Brasile dopo 13 anni Colpo clamoroso del Corinthians - facebook.com facebook