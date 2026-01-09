Cinque mesi di lavori in via Sant' Antonio Vecchio | si rifaranno 140 metri di sottoservizi tra acqua fogne e gas

Lunedì in via Sant'Antonio Vecchio a Forlì inizieranno i lavori di riqualificazione delle reti di acqua, gas e fognature, estesi per circa 140 metri. L’intervento prevede il rinnovo delle infrastrutture e il rifacimento degli allacci alle utenze private, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio. I lavori si protrarranno per cinque mesi, coinvolgendo il centro storico della città.

