Cinque mesi di lavori in via Sant' Antonio Vecchio | si rifaranno 140 metri di sottoservizi tra acqua fogne e gas
Lunedì in via Sant'Antonio Vecchio a Forlì inizieranno i lavori di riqualificazione delle reti di acqua, gas e fognature, estesi per circa 140 metri. L’intervento prevede il rinnovo delle infrastrutture e il rifacimento degli allacci alle utenze private, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio. I lavori si protrarranno per cinque mesi, coinvolgendo il centro storico della città.
Partono lunedì in via S. Antonio Vecchio, nel centro storico di Forlì, i lavori di riqualificazione delle reti acqua, gas e fognature e dei relativi allacci alle utenze private. L'intervento di rifacimento completo delle reti è diretto da Heratech, la società di ingegneria del Gruppo Hera
