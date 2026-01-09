Cinema Sorrentino | ' La Grazia' non è film su Mattarella Ispirato a numerosi presidenti
“I punti in comune tra il protagonista del film, il presidente De Santis, e il presidente Mattarella? Il personaggio di Mariano De Santis non è ispirato a Mattarella anche perché a voler essere precisi anche Scalfaro aveva una figlia”. Risponde così il regista premio Oscar Paolo Sorrentino in conferenza stampa nella sede Fremantle di Roma per presentare il suo nuovo film ‘La Grazia’. Protagonista della pellicola Toni Servillo nei panni di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica alle prese con un dilemma istituzionale e umano sul fine vita. “La formazione cattolica è una costante di molti Presidenti della Repubblica” prosegue Sorrentino che aggiunge: “Non ci siamo ispirati a Mattarella ma evidentemente qua e là per le coordinate essenziali abbiamo fatto riferimento a numerosi Presidenti della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cinema, “La grazia”: ecco il trailer dell’ultimo film di Sorrentino
Leggi anche: "La grazia": il trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino (e quando esce al cinema)
Cinema, Sorrentino: "'La Grazia' non è film su Mattarella. Ispirato a numerosi presidenti" - (LaPresse) "I punti in comune tra il protagonista del film, il presidente De Santis, e il presidente Mattarella? stream24.ilsole24ore.com
Paolo Sorrentino al cinema Conca Verde per la proiezione del film “La grazia” - Arriva nelle sale cinematografiche il 15 gennaio “La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino. bergamonews.it
Paolo Sorrentino: «Non so se Mattarella abbia visto "La Grazia"» - «Non so se il presidente Mattarella abbia visto La Grazia», dice il regista Paolo Sorrentino. msn.com
La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino dal 15 gennaio 2026 al cinema per raccontare una storia di cambiamento con protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti x.com
Prima visione da giovedì 15 gennaio Cinema Conca Verde LA GRAZIA di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Italia, 2025, 131’ Un'ode comica e malinconica sulla condizione umana. Un film toccato dalla grazia, con Toni Servillo premiato a Ven - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.