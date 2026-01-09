“I punti in comune tra il protagonista del film, il presidente De Santis, e il presidente Mattarella? Il personaggio di Mariano De Santis non è ispirato a Mattarella anche perché a voler essere precisi anche Scalfaro aveva una figlia”. Risponde così il regista premio Oscar Paolo Sorrentino in conferenza stampa nella sede Fremantle di Roma per presentare il suo nuovo film ‘La Grazia’. Protagonista della pellicola Toni Servillo nei panni di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica alle prese con un dilemma istituzionale e umano sul fine vita. “La formazione cattolica è una costante di molti Presidenti della Repubblica” prosegue Sorrentino che aggiunge: “Non ci siamo ispirati a Mattarella ma evidentemente qua e là per le coordinate essenziali abbiamo fatto riferimento a numerosi Presidenti della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cinema, Sorrentino: "'La Grazia' non è film su Mattarella. Ispirato a numerosi presidenti"

Leggi anche: Cinema, “La grazia”: ecco il trailer dell’ultimo film di Sorrentino

Leggi anche: "La grazia": il trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino (e quando esce al cinema)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cinema, Sorrentino: "'La Grazia' non è film su Mattarella. Ispirato a numerosi presidenti" - (LaPresse) "I punti in comune tra il protagonista del film, il presidente De Santis, e il presidente Mattarella? stream24.ilsole24ore.com