Cia Campania evidenzia come l’Europa risponda alle richieste solo sotto pressione, sottolineando la necessità di azioni concrete per tutelare l’agricoltura campana. Dopo le proteste degli agricoltori europei del 18 dicembre, le prime risposte da Bruxelles mostrano che, senza mobilitazione, il settore agricolo rischia di essere trascurato nelle decisioni politiche. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e l’impegno per difendere gli interessi degli agricoltori locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Le prime aperture arrivate da Bruxelles dopo le proteste degli agricoltori europei del 18 dicembre, alle quali Cia-Agricoltori Italiani ha partecipato in prima linea, dimostrano una verità ormai evidente: senza mobilitazione, l’agricoltura resta fuori dall’agenda politica europea. I segnali arrivati dalla Commissione UE vanno nella direzione giusta, ma non sono ancora sufficienti a garantire reddito, competitività e futuro alle imprese agricole, in particolare in Campania. Il rinvio della firma dell’accordo UE-Mercosur, deciso il 19 dicembre grazie anche alla posizione dell’Italia, è una vittoria solo parziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cia Campania, l’Europa risponde solo sotto pressione: “Basta promesse, servono atti concreti per difendere l’agricoltura campana”

