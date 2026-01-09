Christian De Sica, a 74 anni, mantiene il suo spirito vivace e la passione per il cinema. Con un passato ricco di successi, l’attore riflette sulla sua carriera e sulla vita quotidiana, sottolineando l’importanza della gratitudine e di un atteggiamento positivo. Nonostante l’età, De Sica continua a impegnarsi nel mondo dello spettacolo, dimostrando che la passione e la dedizione non conoscono età.

Settantquattro anni appena compiuti, un cinepanettone archiviato e un altro film già in testa. Christian De Sica non rallenta. Al settimanale Oggi racconta un momento della vita in cui il bilancio non è nostalgico: “Il mio è il mestiere più bello del mondo”, dice senza esitazioni. “Quando apro la finestra dico: ‘Grazie Gesù ’”. Reduce dalla nuova serie tv Prime Gigolò per Caso 2 e dopo aver passato le feste a casa del figlio Brando, De Sica è pronto a dirigere e interpretare Fannulloni, tratto dal libro di Marco Lodoli. La voglia di lavorare resta intatta, altro che pensione: “La prendo già, ma è poca roba, anche se ho cominciato a lavorare a 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Christian De Sica: “A 74 anni ringrazio ancora Gesù quando apro la finestra. La pensione? Se fosse alta starei a casa”

Leggi anche: Da cameriere in Venezuela a re dei cinepanettoni: la storia di Christian De Sica, che compie oggi 75 anni

Leggi anche: Christian De Sica compie 75 anni: nobile del cinema e figlio d’arte che ha fatto ridere l’Italia riscrivendo la comicità di cinema, teatro e tv

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Christian De Sica: «Andare in pensione? Prendo poco. Fosse alta ci farei un pensierino. Le comiche donne? Quelle belle non fanno ridere» - Christian De Sica ha appena compiuto 74 anni, ha appena finito di festeggiare l'ultimo cinepanettone (Cortina Express) e dopo aver trascorso le feste a casa di suo figlio Brando ... msn.com