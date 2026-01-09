Chorus Immersive SPA | a Bergamo dal 15 gennaio la destinazione dove la mente viaggia e il corpo si ritrova

Dal 15 gennaio a Bergamo, Chorus Immersive SPA propone un’esperienza sensoriale unica. Attraverso cinque ambienti ispirati alle principali tradizioni del benessere, il percorso immersivo combina suoni, profumi e tecniche di alternanza per favorire il rilassamento e il ritrovamento di sé. Una destinazione pensata per chi desidera prendersi cura della propria mente e del proprio corpo in modo equilibrato e personalizzato.

Un’esperienza sensoriale dove perdersi per ritrovarsi: cinque mondi ispirati alle grandi culture del benessere, un metodo immersivo basato sull’alternanza e una regia di suoni e profumi che rende il percorso memorabile, da vivere con il proprio ritmo.. Esiste un momento in cui il corpo smette di essere contenitore e diventa veicolo.. Un passaggio sottile, quasi impercettibile, che accade quando ci si abbandona a un’esperienza e ci si lascia condurre: ci si perde, intenzionalmente, per ritrovare una presenza più chiara. Non è fuga: è un reset, misurabile, che rimette il corpo al centro e la mente al suo passo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

