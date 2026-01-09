Chivu sale in cattedra | è lui l’allenatore del mese in Serie A
Cristian Chivu, allenatore della squadra di Serie A, è stato riconosciuto come l'allenatore del mese di dicembre dalla Lega Serie A. Questo premio riflette il suo lavoro e i risultati ottenuti nel corso dell'ultimo mese. La sua leadership ha contribuito a migliorare la squadra, consolidando la sua posizione nel campionato. Un riconoscimento che sottolinea il suo ruolo importante nel panorama calcistico italiano.
Chivu. Cristian Chivu conquista un riconoscimento prestigioso: è lui il miglior allenatore del mese di dicembre per la Lega Serie A. Il tecnico nerazzurro riceverà il premio Philadelphia Coach Of The Month nel pre-partita di Inter-Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Il premio viene assegnato da una giuria composta dai direttori delle principali testate giornalistiche sportive, che valutano diversi parametri: risultati ottenuti, qualità del gioco espresso, criteri tecnico-sportivi e comportamento tenuto in campo nel segno del fair play. Per l’assegnazione del riconoscimento sono state prese in esame le giornate dalla 14ª alla 17ª del campionato, periodo in cui i nerazzurri hanno mostrato grande continuità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Zielinski Inter, il polacco sale in cattedra con l’Atletico Madrid: lui la nota positiva per Chivu?
Leggi anche: Serie A, Gian Piero Gasperini è l’allenatore del mese. L’ex Inter beffa la concorrenza di Chivu
L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è soddisfatto della prestazione della sua squadra, che con la vittoria di Parma sale a 42 punti. - facebook.com facebook
L' #Inter sale a quota 9 gol da corner. Meglio della squadra di #Chivu solo #Arsenal e #Tottenham x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.