Chivu sale in cattedra | è lui l’allenatore del mese in Serie A

Cristian Chivu, allenatore della squadra di Serie A, è stato riconosciuto come l'allenatore del mese di dicembre dalla Lega Serie A. Questo premio riflette il suo lavoro e i risultati ottenuti nel corso dell'ultimo mese. La sua leadership ha contribuito a migliorare la squadra, consolidando la sua posizione nel campionato. Un riconoscimento che sottolinea il suo ruolo importante nel panorama calcistico italiano.

