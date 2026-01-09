Chiusura totale di via Condotto a Grottaminarda dopo il crollo dell’ex Cinema Diana

Oggi, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha firmato l’ordinanza n. 308, che ha disposto la chiusura totale di via Condotto, a causa del crollo di alcune parti dell’ex Cinema “Diana”. La misura garantisce la sicurezza pubblica e impedisce l’accesso all’area interessata. Sono in corso le valutazioni tecniche per stabilire eventuali interventi e ripristinare la situazione nel rispetto delle norme di sicurezza.

In data odierna, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha emanato l'ordinanza n. 308 a seguito del crollo di alcune parti di un fabbricato situato in via Condotto n. 11 (ex Cinema "Diana"), già oggetto di una demolizione poi interrotta.Il provvedimento si è reso necessario per eliminare.

