Chiusa l' inchiesta Romeo La data X però sarà il 5 febbraio

La Procura di Trento ha concluso le indagini sull’inchiesta “Romeo”, che aveva coinvolto presunti legami tra affari e politica nell’Alto Garda e in provincia di Bolzano. La chiusura ufficiale dell’indagine è prevista per il 5 febbraio, segnando un momento importante per chiarire i fatti e le responsabilità. Restano da attendere eventuali sviluppi e decisioni successive da parte delle autorità giudiziarie.

L'inchiesta "Romeo", che aveva letteralmente stravolto il mondo della politica e dell'economia trentina, è arrivata al punto finale: la Procura di Trento, infatti, ha chiuso le indagini sui presunti intrecci tra affari e politica tra l'Alto Garda e la provincia di Bolzano, avvisando le ventotto.

Inchiesta "Romeo", chiuse le indagini: tra politici e imprenditori, ci sono 28 indagati - Sono state chiuse le indagini sull'operazione “Romeo”, l'importante inchiesta sugli intrecci tra affari e politica e che ha riguardato sia il Trentino che l'Alto Adige. ildolomiti.it

Romeo, chiuse le indagini per 28 persone - Si ridimensionano le accuse: Hager passa da 18 a 6 casi di accusa, tra cui corruzione semplice e finanziamento ai partiti. salto.bz

