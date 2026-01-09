Chiesa Juve una voglia matta di tornare! Federico telefona ai suoi ex compagni ma Spalletti…
Federico Chiesa desidera tornare alla Juventus e sta valutando le opzioni per il suo futuro. Dopo aver contattato alcuni ex compagni, ora Spalletti richiede delle garanzie prima di procedere. L’attaccante ha ormai deciso di tornare in Serie A, con l’obiettivo di contribuire nuovamente alla squadra e riscrivere il capitolo finale della sua esperienza con i bianconeri.
Chiesa Juve, una voglia matta di tornare! Federico telefona ai suoi ex compagni, ma Spalletti vuole delle rassicurazioni: il punto Federico Chiesa ha sciolto le riserve: l’obiettivo prioritario è tornare in Serie A per riscrivere il finale della sua storia con la Juventus. L’esterno offensivo classe 1997, attualmente ai margini del progetto tecnico del Liverpool . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Chiesa Juve, ritorno sempre più possibile: adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama, ma il Liverpool…
Leggi anche: Paganini avverte tutti: «Grandi meriti di Spalletti nella Juve, ma attenzione alla voglia di Conte di tornare a Torino»
Chiesa Juve, una voglia matta di tornare! Federico telefona ai suoi ex compagni, ma Spalletti vuole delle rassicurazioni: il punto - Federico telefona ai suoi ex compagni, ma Spalletti vuole delle rassicurazioni: il punto Federico Chiesa ha sciolto le riserve: l’obiettivo prioritario è torn ... calcionews24.com
La reazione di Spalletti al ritorno di Chiesa alla Juve e lo stop a un nome caldo di mercato - Il tecnico bianconero vuole misurare le reali intenzioni di Fede: una telefonata può risolvere gli ultimi dubbi ... tuttosport.com
Chiesa avrebbe voglia di tornare alla Juventus: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Federico Chiesa: "Il nome invece che vi stiamo facendo con convinzione in queste ore è ... tuttojuve.com
Le ultime su Federico Chiesa La Juventus non molla l’esterno azzurro e continua a lavorare per riportarlo a Torino. Secondo Gianluca Di Marzio, i bianconeri starebbero studiando una nuova formula da proporre al Liverpool: prestito con diritto di riscatto che - facebook.com facebook
Calciomercato #Juve: #Dovbyk dipende da #Vlahovic, le richieste per #Chiesa e il colpo a zero di #Comolli x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.