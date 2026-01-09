Chiesa Juve trattativa complessa Moretto predica calma | Lui vuole tornare ma ci sono degli ostacoli

La trattativa per il ritorno di Chiesa alla Juventus è ancora in fase di definizione. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore desidera rientrare, ma sono presenti alcune difficoltà che rallentano le trattative. Moretto invita alla calma, sottolineando che sono ancora necessari incontri e chiarimenti per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Le ultimissime novità sul futuro dell'attaccante. Il calciomercato della Juventus è entrato in una fase di profonda riflessione per quanto riguarda il completamento del reparto offensivo. L'obiettivo primario della dirigenza bianconera è individuare un profilo capace di agire come vice-Yildiz, garantendo qualità e respiro al talento turco senza però oscurarne la centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. In questo contesto, il nome che sta infiammando la fantasia dei tifosi e le discussioni interne alla Continassa è quello di un grande ex: Federico Chiesa.

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Volevo aggiungere anche qualcosa su Federico Chiesa.