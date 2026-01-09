Chiesa Juve il richiamo è sempre più forte | Fede ha già parlato con tre ex compagni tornerebbe di corsa a Torino ma… Il punto

Chiesa Juve si riavvicina alla squadra, con il giocatore che ha già contattato alcuni ex compagni, tra cui Vlahovic, esprimendo la volontà di tornare a Torino. Disposto a valutare un ruolo diverso nelle strategie di Spalletti, il suo possibile ritorno rappresenta un’interessante opzione per il club. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle prossime mosse di mercato e alle discussioni interne.

Chiesa Juve, l’esterno contatta Vlahovic e la vecchia guardia per tornare: disposto ad accettare un ruolo diverso nelle gerarchie di Spalletti. La  Juve  si trova davanti a un’ipotesi di mercato suggestiva che mescola sentimenti di rivalsa e opportunità tecnica per il reparto avanzato.  Federico Chiesa, attaccante esterno attualmente in forza al Liverpool, ha mandato segnali inequivocabili di un’apertura totale al ritorno a Torino. Stando a quanto riferisce il quotidiano  Tuttosport, l’ex viola è mosso da una forte motivazione personale: vuole  dare un altro finale alla sua storia in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

