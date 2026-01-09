Chiesa Juve i bianconeri hanno trovato la formula adatta da presentare al Liverpool | ecco qual è

Juventus sta valutando un’opzione per rafforzare l’esterno, considerando un prestito con diritto di riscatto per Chiesa, che ha recentemente vinto la Premier con il Liverpool e desidera tornare a Torino. La società sta studiando i dettagli dell’accordo per integrare al meglio il giocatore nel progetto tecnico, mantenendo un equilibrio tra esigenze di rosa e sostenibilità finanziaria. La trattativa è in fase di definizione e potrebbe rappresentare un’operazione strategica per il club.

Chiesa Juve, si lavora al prestito con diritto di riscatto per l’esterno che ha vinto la Premier col Liverpool ma vuole tornare a Torino. Le strategie di rafforzamento della Juventus in questa finestra invernale sembrano convergere con decisione verso una direzione ben precisa: puntare sull’usato sicuro, riportando a casa chi ha già dimostrato di saper indossare quella maglia pesante con personalità. Non sorprende affatto, dunque, che tra i principali obiettivi del mercato bianconero figuri il nome di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dalle colonne de La Stampa, l’interesse per il ritorno dell’esterno offensivo è concreto e si fonda su basi solide, andando oltre la semplice suggestione nostalgica per regalare a Luciano Spalletti un’arma letale sulle fasce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Juve, i bianconeri hanno trovato la formula adatta da presentare al Liverpool: ecco qual è Leggi anche: Chiesa Juve, i bianconeri hanno mosso i primi passi ufficiali per il ritorno dell’esterno: svelata la formula. L’indiscrezione Leggi anche: Chiesa Juve, Federico preferisce i bianconeri alle altre italiane: da chi possono arrivare i 12 milioni da dare al Liverpool Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula; Juve, i retroscena dell'operazione Chiesa-bis: il sogno azzurro e due problemi da risolvere; Chiesa, il calciomercato Juve si accende! Primo contatto ufficiale tra i club; Federico Chiesa alla Juve, può ritrovare Spalletti che lo definì il Sinner del calcio italiano. Pagina 2 | La reazione di Spalletti al ritorno di Chiesa alla Juve e lo stop a un nome caldo di mercato - Il tecnico bianconero vuole misurare le reali intenzioni di Fede: una telefonata può risolvere gli ultimi dubbi ... tuttosport.com

Juventus, Momblano: ‘I bianconeri hanno un accordo di massima con Chiesa’ - Luca Momblano ha parlato dell’interesse della Juventus per Federico Chiesa: ‘I bianconeri potrebbero rompere gli indugi’ ... it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus: le ultime su Chiesa - I bianconeri, negli ultimi giorni, hanno allacciato i rapporti con il club inglese per un clamoroso ritorno in Italia, ma c'è un intoppo. fantacalcio.it

Calciomercato in diretta: Juve avanti per Chiesa. Roma, le cifre per Raspadori. La Lazio vuole Toth x.com

#Chiesa torna alla #Juve Mediazioni al lavoro - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.