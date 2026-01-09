Chiedo al governo di intervenire | norme anti islamizzazione a scuola

Dopo il caso di Piacenza segnalato dal Giornale, Rossano Sasso della Lega ha presentato una risoluzione per affrontare le preoccupazioni riguardanti l'insegnamento dell'islamismo nelle scuole italiane. La proposta mira a chiarire e regolamentare le norme scolastiche, garantendo un percorso educativo equilibrato e conforme alle leggi italiane. La questione solleva un dibattito sulla presenza di contenuti religiosi e culturali nelle istituzioni scolastiche del paese.

Dopo il caso di Piacenza sollevato dal Giornale, Rossano Sasso, esponente della Lega, presenta una risoluzione per fermare quella che definisce «l'islamizzazione della scuola italiana». Onorevole Sasso, cosa l'ha colpita del caso Piacenza? «Un sistema orchestrato da una scuola coranica e da una moschea. Mi preoccupa che siano state utilizzate delle scuole come palco per poter fare propaganda». Cosa prevede la sua risoluzione? «Il governo potrebbe inserire in qualche decreto una norma anti-islamizzazione nelle scuole. La risoluzione agisce sul principio del consenso informato, lo stesso del ddl Valditara sull'educazione sessuale.

