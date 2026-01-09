Chiari | Giornata del Riuso

Il 11 gennaio, Chiari ospiterà nuovamente il Mercatino del Riuso. Durante questa giornata, le vie del centro si animeranno con privati, hobbisti e creativi che presenteranno oggetti usati, creazioni originali o prodotti rivisitati. Un’occasione per scoprire alternative sostenibili e valorizzare il riuso, contribuendo a ridurre lo spreco e a promuovere pratiche più consapevoli.

Torna anche per Chiari il Mercatino del Riuso. Domenica 11 gennaio le vie del centro saranno popolate di privati, hobbisti e creativi dotati di creazioni proprie od oggetti usati e altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, o ancora oggetti rivisitati o trasformati per cominciare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Chiari: giornata del riuso Leggi anche: Chiari: giornata del riuso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I centri del riuso nel Varesotto, una rete in crescita per dare nuova vita agli oggetti - I centri del riuso sono spazi accessibili dove gli oggetti in buono stato vengono recuperati e messi a disposizione di altri cittadini, in un’ottica di economia circolare ... varesenews.it ASPETTANDO LA BEFANA Martedì 6 gennaio 2026 Centro Storico di Chiari Oggi, martedì 6 gennaio, giornata dedicata ai più piccoli con Cologne Events e Pro Loco Chiari, con il Patrocinio del Comune di Chiari! Vi aspettiamo con laboratori gratuiti (pre - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.