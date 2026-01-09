chiarezza gentilezza empatia e fermezza sono le caratteristiche fondamentali per rifiutare qualcuno senza essere fraintesi e offendere

Rifiutare qualcuno richiede attenzione e sensibilità, poiché si tratta di un gesto che può creare disagio. È importante farlo con chiarezza, gentilezza e fermezza, per trasmettere il messaggio senza fraintendimenti e senza offendere. Un approccio rispettoso e empatico permette di mantenere l’integrità delle relazioni, anche in situazioni delicate. La comunicazione, quindi, deve essere equilibrata e attenta alle emozioni di entrambe le parti.

R ifiutare qualcuno non è mai facile, è un gesto che richiede gentilezza ed empatia perché mette a disagio sia noi che l’altra persona. «È un gesto che tocca direttamente l’autostima, le emozioni e il senso di valore personale dell’altra persona. Dal punto di vista psicologico, un rifiuto espresso con gentilezza e rispetto aiuta a ridurre il vissuto di umiliazione, vergogna o rifiuto personale, che può avere effetti duraturi sul benessere emotivo» spiega la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara. Come gestire quindi queste situazioni? Guardare film erotici insieme fa bene alla coppia: 5 titoli e dove trovarli X Leggi anche › Leggere romanzi d’amore può aiutare la coppia? I consigli Rifiutare qualcuno, la delicatezza è fondamentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

