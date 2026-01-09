Chi sono Teagan Croft e Milo Manheim gli attori protagonisti scelti per il live action di Rapunzel

Teagan Croft e Milo Manheim sono gli attori selezionati per interpretare i ruoli principali nel live action di Rapunzel. Entrambi portano esperienza e talento, contribuendo a dare nuova vita a questa celebre fiaba. La loro collaborazione promette di offrire una versione moderna e fedele alla tradizione, mantenendo l’attenzione sulla narrazione e sui personaggi. La produzione si prepara a coinvolgere il pubblico con un approccio curato e rispettoso dell’opera originale.

