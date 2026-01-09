Chi sono gli otto amatori che Jannik Sinner potrebbe affrontare al One Point Slam | c’è un tanzaniano

Al One Point Slam di Melbourne, Jannik Sinner affronterà uno tra otto amatori selezionati, tra cui spicca un tanzaniano. L'evento, in programma mercoledì 14 gennaio, presenta un formato innovativo: incontri di un solo punto con 48 partecipanti e premi sostanziosi. Questa competizione rappresenta un’occasione unica per vedere il tennista italiano confrontarsi con avversari diversi, in un contesto che combina sport e spettacolo in modo originale e diretto.

Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam che si disputerà mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne, la prima edizione di un nuovo evento di esibizione dal meccanismo molto semplice: 48 giocatori ai nastri di partenza, incontri da un solo punto (chi serve si determina attraverso la morra cinese, il comunissimo sasso-carta-forbice) e il vincitore che porterà a casa un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro). Il fuoriclasse altoatesino si cimenterà alla Rod Laver Arena insieme ad altri big come lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff (rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking WTA), il padrone di casa Nick Kyrgios. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi sono gli otto amatori che Jannik Sinner potrebbe affrontare al One Point Slam: c’è un tanzaniano Leggi anche: Jannik Sinner al One Point Slam, ma quali amatori potrà affrontare? C’è un uomo di Coppa Davis e uno sparring partner di big Leggi anche: Quando gioca Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026: come funziona e dove vederlo in tv Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Jannik Sinner al One Point Slam, ma quali amatori potrà affrontare? C’è un uomo di Coppa Davis e uno sparring partner di big; Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming; Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario esibizione Seul, programma, streaming; Quando gioca Sinner con Alcaraz e Auger Aliassime? Orari, programma, tv, streaming. Jannik Sinner al One Point Slam, ma quali amatori potrà affrontare? C’è un uomo di Coppa Davis e uno sparring partner di big - Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam che si disputerà mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne, la prima edizione di un nuovo ... oasport.it

Nei giorni scorsi si sono chiusi i primi quattro degli otto appuntamenti dei realizzati nell'ambito del -. Nello specifico gli eventi, a cui hanno partecipato più di 250 atleti tra i 10 e i 14 anni, si sono tenuti insieme - facebook.com facebook

Brad Pitt: «Sono otto anni che ho smesso di bere. Oggi viviamo in un mondo folle» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.